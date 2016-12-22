Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,81 57,45 EUR Нал. 69,55 68,90 USD Бирж. 57,37 +0,47 EUR Бирж. 69,03 +0,61 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2032,75 +1,12% РТС 1119,61 +0,80% Brent 53,75 -1,38% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7377,60 -0,26%
Трамп провел совещание по подготовке к урагану «Ирма»
Лента новостей
МЧС предложило помощь пострадавшим от урагана «Ирма» Кубе и Франции 03:10, Общество Один из крупнейших ретейлеров в США снял с продажи программы Касперского 03:04, Бизнес Остановка двух АЭС из-за урагана «Ирма» обесточит 9 млн человек в США 02:41, Общество Трамп и Эрдоган договорились о личной встрече 02:22, Политика Москва отпраздновала День города. Фоторепортаж 01:51, Фотогалерея  Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 65 человек 01:44, Общество Генштаб Украины вдвое увеличил оценку российского присутствия в Донбассе 01:22, Политика При столкновении двух автомобилей в Крыму погибли четыре человека 01:00, Общество Социологи заявили о лидерстве партии Меркель за две недели до выборов 00:37, Политика Празднование дня города в Москве посетили 6,5 млн человек 00:26, Общество В регионах России начался Единый день голосования 00:16, Политика В Киеве увидели отказ России от «хамства» и «злобы» при спорах в ООН 09 сен, 23:59, Политика Губернатор Флориды призвал жителей штата к эвакуации из-за урагана «Ирма» 09 сен, 23:48, Общество Олега Сенцова этапировали в СИЗО Иркутска 09 сен, 23:11, Политика Советский фильм получил приз на кинофестивале в Венеции 09 сен, 22:55, Общество На Кубе эвакуировали около 200 российских туристов 09 сен, 22:23, Общество Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 09 сен, 22:14, РБК и Билайн В «Сколково» прокомментировали требование переезда стартапов в Москву 09 сен, 21:54, Общество Юлия Латынина уехала из России после поджога машины 09 сен, 21:46, Общество Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы 09 сен, 21:41, Политика «Спартак» одержал первую за месяц победу в чемпионате России 09 сен, 21:00, Спорт Минобороны отчиталось о самой значимой за три года победе в Сирии 09 сен, 20:57, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 09 сен, 20:49, Партнерский материал Тысячи людей вышли на улицы Лондона на марш против Brexit 09 сен, 20:37, Политика Ураган «Ирма» ослаб до третьей категории 09 сен, 20:16, Общество СКР возбудил уголовное дело после ДТП с поездом в Югре 09 сен, 19:46, Общество Путин открыл у Кремля парк «Зарядье» стоимостью 14 млрд руб. 09 сен, 19:36, Фотогалерея  Госдеп подтвердил встречу Шэннона и Рябкова в Финляндии 09 сен, 19:17, Политика
Трамп провел совещание по подготовке к урагану «Ирма»
Общество, 04:05
0
Трамп провел совещание по подготовке к урагану «Ирма»

Президент США Дональд Трамп провел совещание с членами федерального правительства, посвященное подготовке к урагану «Ирма». Видео совещания глава государства опубликовал в своем Twitter.

Президент попросил всех, кто находится в будущей зоне бедствия, выполнять указания властей, так как ураган «обладает огромной разрушительной силой». Он подчеркнул, что «собственность можно восстановить, а жизнь — нет». «Моя администрация постоянно мониторит ситуацию с «Ирмой». Мы в постоянном контакте с муниципальными властями и властями штатов», — заверил Трамп.

И грянет гром: как готовятся к урагану «Ирма» в США Еще 8 фото
Фотогалерея

Ранее сообщалось, что 8 сентября американский президент Дональд Трамп назвал надвигающийся на США ураган «Ирма» «одним из самых сильных в истории». Потенциал стихии он охарактеризовал как «эпический». В Пуэрто-Рико и во Флориде был объявлен режим ЧС. ВМС США направили к берегам лежащей на пути шторма Флориды авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие суда для борьбы с возможными последствиями стихии. Губернатор Флориды Рикк Скотт попросил жителей штата быть готовыми к немедленной эвакуации. По его словам, уехать из зоны бедствия придется более чем 6 млн человек. В штате могут остановить две АЭС для недопущения техногенных катастроф, что оставит без энергии 9 млн американцев. Ураган, по прогнозам, достигнет США уже менее чем через сутки.

Ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна 7 сентября. Он затронул голландские, французские и английские заморские владения, а также Кубу. По предварительным подсчетам, стихия уже нанесла ущерб на 10 млрд. В результате стихийного бедствия погибли десять человек.

Теги: совещание , Доналд Трамп , ураган "Ирма"
Главное
Остановка двух АЭС из-за урагана «Ирма» обесточит 9 млн человек в США Общество
Материалы по теме
МЧС предложило помощь пострадавшим от урагана «Ирма» Кубе и Франции Общество
Остановка двух АЭС из-за урагана «Ирма» обесточит 9 млн человек в США Общество
Губернатор Флориды призвал жителей штата к эвакуации из-за урагана «Ирма» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку