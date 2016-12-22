Трамп провел совещание по подготовке к урагану «Ирма»

Президент США Дональд Трамп провел совещание с членами федерального правительства, посвященное подготовке к урагану «Ирма». Видео совещания глава государства опубликовал в своем Twitter.

Президент попросил всех, кто находится в будущей зоне бедствия, выполнять указания властей, так как ураган «обладает огромной разрушительной силой». Он подчеркнул, что «собственность можно восстановить, а жизнь — нет». «Моя администрация постоянно мониторит ситуацию с «Ирмой». Мы в постоянном контакте с муниципальными властями и властями штатов», — заверил Трамп.

Ранее сообщалось, что 8 сентября американский президент Дональд Трамп назвал надвигающийся на США ураган «Ирма» «одним из самых сильных в истории». Потенциал стихии он охарактеризовал как «эпический». В Пуэрто-Рико и во Флориде был объявлен режим ЧС. ВМС США направили к берегам лежащей на пути шторма Флориды авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие суда для борьбы с возможными последствиями стихии. Губернатор Флориды Рикк Скотт попросил жителей штата быть готовыми к немедленной эвакуации. По его словам, уехать из зоны бедствия придется более чем 6 млн человек. В штате могут остановить две АЭС для недопущения техногенных катастроф, что оставит без энергии 9 млн американцев. Ураган, по прогнозам, достигнет США уже менее чем через сутки.

Ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна 7 сентября. Он затронул голландские, французские и английские заморские владения, а также Кубу. По предварительным подсчетам, стихия уже нанесла ущерб на 10 млрд. В результате стихийного бедствия погибли десять человек.