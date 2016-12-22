Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км, заявили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству, пепловый шлейф распространяется в западном и северо-западном направлениях. «Его протяженность уже достигла 50 км», — пояснили ученые.

Ранее сообщалось, что в начале июля камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5,5 км. Шлейф распространился на 28 км в юго-восточном направлении. Выбросу был присвоен «оранжевый» уровень авиационной опасности.

Шивелуч является самым северным из действующих вулканов Камчатки. Он расположен в 440 км от столицы края — Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана 3283 м. В июле пепловый выброс вулкана Шивелуч достиг стратосферы. 8 июля выброс из вулканов Шивелуч и Ключеской привел к нарушению авиасообщения на Камчатке.