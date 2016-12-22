МЧС предложило помощь пострадавшим от урагана «Ирма» Кубе и Франции

Глава МЧС Владимир Пучков предложил помощь Кубе и Франции, пострадавшим от урагана «Ирма», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

​ Как рассказали агентству, глава ведомства направил телеграммы заместителю председателя Совета министров Кубы и министру внутренних дел Франции. «Чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку в случае соответствующего обращения в правительство РФ», — передает агентство содержание телеграмм.

Ранее сообщалось, что МЧС заявило о готовности помочь всем пострадавшим от урагана странам.

Ураган «Ирма» обрушился на острова в Карибском бассейне 7 сентября. Он затронул Кубу, а также заморские владения Великобритании, Франции и Нидерландов. В результате удара стихии погибли 10 человек, предварительный ущерб от катаклизма оценен в $10 млрд. Ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна 7 сентября. На острове Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибли десять человек, было разрушено 95% инфраструктуры. Скорость ветра достигала 300 км/ч, ураган достиг высшей — пятой категории опасности.

К 9 сентября, по данным NASA, ураган ослаб до третьей категории. Скорость ветра снизилась до 200 км/ч. Однако при приближении к США шторм может вновь усилиться. Губернатор американского штата Флорида попросил жителей, находящихся в зоне эвакуации, покинуть ее при первом же сообщении о приближении урагана. В зоне эвакуации находятся более 6 млн человек. Шторм «Ирма» обрушится на юг США в ближайшие сутки.​ ВМС США направили для ликвидации возможных последствий урагана авианосец и корабли сопровождения.

Около 200 российских туристов, отдыхающих на курортах Кубы, были эвакуированы в Россию самолетами «Аэрофлота» при приближении урагана «Ирма». Посольство России на Кубе посоветовало оставшимся на острове россиянам следовать указаниям местных властей.







