Трамп и Эрдоган договорились о личной встрече

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган встретится с президентом США Дональдом Трампом на 72-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

Как сообщили агентству, оба президента в телефонном разговоре согласились встретиться в Нью-Йорке. Американский президент в разговоре с главой Турции подчеркнул важность укрепления региональной безопасности в рамках стратегического партнерства США и Турции.

Ранее сообщалось, что Эрдоган 8 сентября раскритиковал выдвинутые США обвинения против бывшего министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглаяна. Его, а также экс-главу турецкого государственного банка Halkbank Сулеймана Аслана и еще двоих госслужащих подозревают в нарушении американских санкций в отношении Ирана. По мнению американского Минюста, названные граждане Турции использовали американскую финансовую систему для совершения запрещенных сделок с Тегераном. Турецкий президент назвал американские инвективы «дурно пахнущими» и подчеркнул, что Турция и Иран являются союзниками.

Отношения Вашингтона и Анкары остаются натянутыми из-за поддержки США сирийских курдов, формирования которых считаются в Турции филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК) — организации, признанной в стране террористической. Второй проблемой в отношениях двух стран остается турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий с 1999 года в США. Анкара считает, что Гюлен стоит за попыткой военного переворота в Турции летом 2016 года и с сентября прошлого года требует у американских властей его выдачи

72-я сессия Генассамблеи ООН откроется в Нью-Йорке 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения внешнеполитических вопросов на высоком уровне. Президент Украины Петр Порошенко выступит 20 сентября. Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на сессии Генассамблеи.





