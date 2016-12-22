Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 65 человек

По последним данным, жертвами землетрясения в Мексике стали 65 человек, заявил в своем Twitter президент страны Энрике Пенья Ньето.
Ранее сообщалось, что 9 сентября указом президента Мексики в стране был объявлен трехдневный траур по погибшим в результате удара стихии.
Землетрясение магнитудой 8 произошло у берегов Мексики 8 сентября. Эпицентр находится в 88 км к юго-западу от города Пихихьяпан в мексиканском штате Чьяпас.
Землетрясение было названо «сильнейшим за 100 лет».
После землетрясения сейсмологами было зафиксировано еще два толчка меньшей магнитуды, а также 62 афтершока. Стихийное бедствие затронуло три мексиканских штата — Чьяпас, Оахако и Тобаско. В городе Хучитан-де-Сарагоса были разрушены около 100 домов. В результате обрыва линий электропередачи без электроэнергии остались около 200 тыс. человек.