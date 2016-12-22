Празднование дня города в Москве посетили 6,5 млн человек

День города в столице России посетили около 6,5 млн человек, заявил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников. Об этом сообщает «РИА Новости»

​Москва отмечает 870-летие со дня первого упоминания. В честь дня города в субботу и воскресенье 9 и 10 сентября идут праздничные мероприятия. «Праздничные мероприятия сегодня посетили 6,5 миллионов человек и более 400 тысяч человек только по окончании праздника», — рассказал Черников.

​По словам начальника департамента региональной безопасности, праздничные мероприятия прошли без происшествий.

Ранее сообщалось, что 9 сентября состоялось приуроченное ко дню Москвы торжественное открытие парка «Зарядье», которое посетил президент Владимир Путин и столичный градоначальник Сергей Собянин. Стоимость работ по строительству и благоустройству парковой зоны обошлась в 14 млрд руб. Парк расположился между Васильевским Спуском, улицей Варварка и Китайгородским проездом на площади 13 га, где ранее размещалась гостиница «Россия». «Зарядье» строилось в течение двух лет.

