Губернатор Флориды призвал жителей штата к эвакуации из-за урагана «Ирма»

Губернатор Флориды Рикк Скотт призвал жителей немедленно эвакуироваться в случае получения подобного сообщения от властей. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает телеканал NBC.

Губернатор предупредил 6,3 млн жителей штата, находящихся в зоне эвакуации, покинуть свои дома «в ту же минуту», когда появится соответствующее сообщение. «Шторм уже здесь. Если вам прикажут эвакуироваться, вы должны уезжать немедленно. Не вечером, не через час — вы должны будете уехать немедленно», — сказал Скотт.

Скотт также отметил, что ураган «Ирма» может стать «самым катастрофическим» из тех, что обрушивались до этого на Флориду. По его словам, на штат могут обрушиться волны высотой до 12 футов (около 3 м).

Как сообщает телеканал, шторм придет к побережью к Флориды через 24 часа.

Ранее сообщалось, что к 9 сентября, по данным NASA, ураган ослаб до третьей категории опасности. Скорость ветра снизилась до 200 км/ч. Однако, как сообщает The Washington Post, ураган, приближаясь к Флориде, может вновь усилиться.

Мощность «Ирмы» достигла высочайшей, пятой категории 8 сентября. Под удар стихии уже попали французские и английские заморские территории в Карибском бассейне, а также Куба. Как сообщает Reuters, жертвами стихийного бедствия стали, по меньшей мере, 22 человека. Ураган, по предварительным оценкам, нанес ущерб в размере $10 млрд. Для ликвидации возможных последствий урагана США направили к берегам Флориды авианосец USS Abraham Lincoln в сопровождении плавучего дока и десантного корабля. Российские граждане были эвакуированы с курортов Кубы авиакомпанией «Аэрофлот».