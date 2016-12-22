Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,83 57,22 EUR Нал. 69,57 68,78 USD Бирж. 57,37 +0,47 EUR Бирж. 69,03 +0,61 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2032,75 +1,12% РТС 1119,61 +0,80% Brent 53,75 -1,38% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7377,60 -0,26%
Губернатор Флориды призвал жителей штата к эвакуации из-за урагана «Ирма»
Лента новостей
Олега Сенцова этапировали в СИЗО Иркутска 09 сен, 23:11, Политика Советский фильм получил приз на кинофестивале в Венеции 09 сен, 22:55, Общество Около 200 российских туристов эвакуировали на Кубе 09 сен, 22:23, Общество Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 09 сен, 22:14, РБК и Билайн В «Сколково» прокомментировали требование переезда стартапов в Москву 09 сен, 21:54, Общество Юлия Латынина уехала из России после поджога машины 09 сен, 21:46, Общество Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы 09 сен, 21:41, Политика «Спартак» одержал первую за месяц победу в чемпионате России 09 сен, 21:00, Спорт Минобороны отчиталось о самой значимой за три года победе в Сирии 09 сен, 20:57, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 09 сен, 20:49, Партнерский материал Тысячи людей вышли на улицы Лондона на марш против Brexit 09 сен, 20:37, Политика Ураган «Ирма» ослаб до третьей категории 09 сен, 20:16, Общество СКР возбудил уголовное дело после ДТП с поездом в Югре 09 сен, 19:46, Общество Путин открыл у Кремля парк «Зарядье» стоимостью 14 млрд руб. 09 сен, 19:36, Фотогалерея  Госдеп подтвердил встречу Шэннона и Рябкова в Финляндии 09 сен, 19:17, Политика Как найти общий язык с коллегами по работе 09 сен, 19:07, Партнерский материал Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Рубин». Онлайн 09 сен, 19:00, Спорт Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре 09 сен, 18:56, Политика Российский дипломат назвал «фальшивкой» доклад ООН по Сирии 09 сен, 18:51, Политика Адвокат объяснил новые признания осужденного в США сына депутата Госдумы 09 сен, 18:44, Общество Власти Москвы назвали ожидаемое число болельщиков на ЧМ-2018 09 сен, 18:27, Общество Украинский корабль обследовал российские буровые установки в Черном море 09 сен, 18:19, Политика В правительстве обсудят идею введения утилизационного сбора на обувь 09 сен, 17:52, Общество Собянин уволил руководство Ново-Переделкино за «грубейшие нарушения» 09 сен, 17:30, Политика «Ливерпуль» потерпел самое крупное поражение в Манчестере за 70 лет 09 сен, 17:27, Спорт В Свердловской области в ДТП с самосвалом погибли восемь человек 09 сен, 17:12, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 09 сен, 17:11, Партнерский материал Возле делового центра «Москва-Сити» произошел пожар 09 сен, 17:03, Общество
Губернатор Флориды призвал жителей штата к эвакуации из-за урагана «Ирма»
Общество, 09 сен, 23:48
0
Губернатор Флориды призвал жителей штата к эвакуации из-за урагана «Ирма»

Губернатор Флориды Рикк Скотт призвал жителей немедленно эвакуироваться в случае получения подобного сообщения от властей. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает телеканал NBC.

Губернатор предупредил 6,3 млн жителей штата, находящихся в зоне эвакуации, покинуть свои дома «в ту же минуту», когда появится соответствующее сообщение. «Шторм уже здесь. Если вам прикажут эвакуироваться, вы должны уезжать немедленно. Не вечером, не через час — вы должны будете уехать немедленно», — сказал Скотт.

Скотт также отметил, что ураган «Ирма» может стать «самым катастрофическим» из тех, что обрушивались до этого на Флориду. По его словам, на штат могут обрушиться волны высотой до 12 футов (около 3 м).

Как сообщает телеканал, шторм придет к побережью к Флориды через 24 часа.

Ранее сообщалось, что к 9 сентября, по данным NASA, ураган ослаб до третьей категории опасности. Скорость ветра снизилась до 200 км/ч. Однако, как сообщает The Washington Post, ураган, приближаясь к Флориде, может вновь усилиться.

Мощность «Ирмы» достигла высочайшей, пятой категории 8 сентября. Под удар стихии уже попали французские и английские заморские территории в Карибском бассейне, а также Куба. Как сообщает Reuters, жертвами стихийного бедствия стали, по меньшей мере, 22 человека. Ураган, по предварительным оценкам, нанес ущерб в размере $10 млрд. Для ликвидации возможных последствий урагана США направили к берегам Флориды авианосец USS Abraham Lincoln в сопровождении плавучего дока и десантного корабля. Российские граждане были эвакуированы с курортов Кубы авиакомпанией «Аэрофлот».

Теги: эвакуация , Флорида , ураган "Ирма"
Главное
Минобороны отчиталось о самой значимой за три года победе в Сирии Политика
Материалы по теме
Ураган «Ирма» ослаб до третьей категории Общество
МЧС заявило о готовности помочь пострадавшим от урагана «Ирма» странам Общество
Ураган «Ирма» усилился до максимальной категории мощности Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку