Олега Сенцова этапировали в СИЗО Иркутска

Осужденный украинский режиссер отправлен в СИЗО Иркутска, заявили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутска. Об этом сообщает сайт Совета правозащитников Иркутска.

Как рассказал правозащитникам Олег Сенцов, причину перевода из колонии в Якутии в СИЗО Иркутска он не знает. На данный момент он находится в «красном» корпусе иркутской тюрьмы в камере-одиночке. Члены ОНК утверждают, что, по сведениям, полученным от других содержащихся в иркутском СИЗО, в данном корпусе «разрабатывают» подозреваемых, однако подтвердить эту информацию правозащитники не могут.

​По сведениям ОНК, условия в камере, где содержится Сенцов, хорошие. Самочувствие украинского режиссера «хорошее».

В мае 2014 года режиссера задержали в Крыму по подозрению в подготовке терактов на территории региона. По версии следствия, Сенцов собирался взорвать памятник Ленину в Симферополе и провести теракт у Вечного огня в День Победы. В августе 2015 года Сенцова признали виновным в подготовке ко взрывам и поджогам и приговорили к 20 годам тюремного срока, а названного его сообщником Александра Кольченко — к десяти.

В августе 2015 года Украина подала на Россию жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с вынесенным Сенцову и Кольченко приговором. В марте 2016 года Сенцова этапировали в СИЗО № 1 в Якутии, а затем направили в колонию. Украина настаивает на его выдаче, однако в феврале 2017 года российские власти вновь отказали в этом. В первый раз Киев попросил о выдаче своего гражданина в октябре 2016 года. В защиту украинского режиссера выступили некоторые деятели культуры, как иностранные, так и российские. Так, в марте, на вручении премии Ника, российский режиссер Александр Сокуров заявил, что ждет от президента Владимира Путина решения судьбы Сенцова, хотя ранее тот намекнул на справедливость приговора. В защиту украинского режиссера также высказались американская актеры Джони Депп и Мерил Стрип.

