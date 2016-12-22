Около 200 россиян эвакуировали на Кубе из-за урагана «Ирма»

На Кубе из зоны ​активности урагана «Ирма» в безопасные районы эвакуированы туристы, по предварительным данным, среди них около 200 россиян. Об этом говорится на сайте Ростуризма.

«В случае, если ураган не изменит направление движения и погодные условия не будут ухудшаться, через сутки туристы вернутся в свои отели в местах отдыха». — сказано в сообщении.

По данным Ростуризма, ситуация в Доминиканской республике, также оказавшейся в зоне активности «Ирмы». стабилизировалась: авиасообщение восстановлено, аэропорты работают в штатном режиме, а временно перемещенные с побережья туристы вернулись в свои отели.

При этом в посольстве России призвали россиян к осторожности.

Кроме того, в дипведомстве в связи с ухудшением погоды призвали туристов находиться в помещениях вдали от окон, без острой необходимости не покидать укрытия.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) выпустила рекомендации для туристов, которые планируют свой отдых в Доминикане из-за надвигающегося урагана «Ирма». «Один из самых очевидных вариантов» при возможности перенести дату поездки или перебронировать тур, сообщали в АТОР. При этом в Ассоциации советовали не торопиться с принятием решений и дождаться официальных сообщений о погодной ситуации в Доминикане.

Ураган «Ирма» обрушился 7 сентября на острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, которые входят в состав французских территорий и находятся в Карибском бассейне. Там стихия унесла жизни десяти человек, еще 25 пострадали. По последним данным, урагану присвоена «третья категория», однако синоптики прогнозируют усиление стихии при приближении к Флориде.