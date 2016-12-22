СКР возбудил уголовное дело после ДТП с поездом в Югре

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения грузовика с поездом Адлер — Нижневартовск, в результате которого пострадали, по данным следователей, 16 человек. Об этом говорится на сайте СКР.
Авария произошла в субботу под Нижневартовском в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Администрация Нижневартовска уточняла, что число пострадавших составило 17 человек, из них четверо — дети.
По версии следствия, на железнодорожном переезде автомобиль Iveco столкнулся с движущимся поездом Адлер — Нижневартовск, в результате которого повредилось несколько вагонов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Власти города сообщали, что среди причин, рассматриваемых правоохранительными органами, — уснувший за рулем водитель и отказ тормозов у автомобиля.