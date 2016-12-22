Госдеп подтвердил встречу Шэннона и Рябкова в Финляндии

Госдепартамент США подтвердил встречу ​заместителя государственного секретаря США Томаса Шэннона и заместителя главы МИД России Сергея Рябкова в Хельсинки. Об этом говорится на сайте Госдепа.

Рябков и Шэннон встретятся 11 и 12 сентября по вопросам, «вызывающим взаимную озабоченность», и стратегической стабильности.

Ранее о встрече дипломатов сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американских чиновников. По данным источников издания, Рябков и Шэннон обсудят устранение препятствий в американско-российских отношениях, в том числе взаимное сокращение и закрытие дипмиссий. Кроме того, по данным телеканала, представители США и России поговорят о контроле за вооружением.

Заместитель государственного секретаря США и замминистра иностранных дел России встречались последний раз 17 июля в Вашингтоне. Они обсуждали вопросы отношений между Россией и США, в том числе вопрос закрытия российской дипсобственности в Соединенных Штатах. Тогда Рябков отмечал, что если в решении данного вопроса не будет «серьезных подвижек», то Россия примет ответные меры.