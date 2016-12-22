Сирийская армия прорвала блокаду аэропорта города Дейр-эз-Зор

Сирийская армия и ее союзники прорвали блокаду боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России), которые удерживали аэропорт на востоке города Дейр-эз-Зор. Об этом заявил командир объединенных войск, которые сражаются на стороне сирийского президента Башара Асада, передает Reutets.



Как сообщает агентство SANA, сирийские войска также заняли нефтяное месторождение аль-Таим и продолжают наступление к северо-восточному входу в Дейр-эз-Зор. По данным корреспондента агентства, правительственные войска также установили контроль над районом аль-Малиха, убив боевиков ИГ, которые были в этом районе.

В пятницу, 8 сентября, сообщалось, что во время операции по прорыву блокады аэропорта Дейр-эз-Зора сирийское военные заняли стратегическую высоту на востоке города.



На данный момент боевики удерживают городское кладбище, которое находится между деблокированной частью города и аэропортом. Город Дейр-эз-Зор, который находится на востоке Сирии, был в блокаде боевиков в течение трех лет. В городе находились военные и гражданские. Снабжение им поступало по воздуху через аэропорт Дейр-эз-Зора, но в январе 2017 года боевики ИГ изолировали аэропорт и закрыли поставку снабжения по воздуху.

В понедельник, 4 сентября, сирийские войска при поддержке ВКС России очистили дорогу, соединяющую Пальмиру и Дейр-эз-Зор, от террористов ИГ. На следующий день, 5 сентября, правительственные войска прорвали блокаду города и установили транспортную связь между Дейр-эз-Зором и подконтрольными сирийскому правительству районам страны.