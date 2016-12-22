Адвокат объяснил новые признания осужденного в США сына депутата Госдумы

Адвокат Игорь Литвак рассказал РБК, для чего его подзащитный Роман Селезнев — сын депутата Госдумы от ЛДПР — признал вину по ряду пунктов обвинения в США. Ранее о том, что осужденный в США на 27 лет россиянин Селезнев признался в новых преступлениях, сообщила прокуратура штата Джорджия.

«В штатах Невада и Джорджия были обвинения по очень многим пунктам. И если бы мы пошли на суд присяжных, то, учитывая всю политическую ситуацию в Америке, был бы очень высокий шанс к тем 27 годам, что он [Роман Селезнев] получил в Вашингтоне, добавить сверху еще 10–20 лет [тюремного заключения]», — сказал Литвак.

Чтобы избежать этого риска, сказал адвокат, Роман Селезнев «договорился с прокуратурой» и признал вину по одному пункту обвинения в Джорджии, и по одному в Неваде. «Мы договорились, что тот срок, который он получит в Джорджии и Неваде, будет идти параллельно со сроком в Вашингтоне. При этом максимум, что он может получить по этому договору, — 168 месяцев [тюрьмы] (14 лет)», — сказал он. Таким образом, пояснил он, максимальное наказание в США для Селезнева не должно превысить 27 лет.

Литвак напомнил, что в Вашингтоне Селезнев проиграл суд присяжных. «Проиграл и получил 27 лет. На это решение мы подадим апелляцию​ не позже 2 февраля 2018 года», — добавил он.

Роман Селезнев был задержан в 2014 году по обвинению в краже и продаже 1,7 млн номеров кредитных карт. В апреле этого года суд приговорил его к 27 годам лишения свободы.