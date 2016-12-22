Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,83 57,36 EUR Нал. 69,52 68,89 USD Бирж. 57,37 +0,47 EUR Бирж. 69,03 +0,61 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2032,75 +1,12% РТС 1119,61 +0,80% Brent 53,75 -1,38% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7377,60 -0,26%
Адвокат объяснил новые признания осужденного в США сына депутата Госдумы
Лента новостей
Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Рубин». Онлайн 19:00, Спорт Сирийская армия прорвала блокаду аэропорта города Дейр-эз-Зор 18:56, Политика Российский дипломат назвал «фальшивкой» доклад ООН по Сирии 18:51, Политика Адвокат объяснил новые признания осужденного в США сына депутата Госдумы 18:44, Общество Власти Москвы назвали ожидаемое число болельщиков на ЧМ-2018 18:27, Общество Украинский корабль обследовал российские буровые установки в Черном море 18:19, Политика В правительстве обсудят идею введения утилизационного сбора на обувь 17:52, Общество Собянин уволил руководство Ново-Переделкино за «грубейшие нарушения» 17:30, Политика «Ливерпуль» потерпел самое крупное поражение в Манчестере за 70 лет 17:27, Спорт В Свердловской области в ДТП с самосвалом погибли восемь человек 17:12, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 17:11, Партнерский материал Возле делового центра «Москва-Сити» произошел пожар 17:03, Общество Путин выделил 800 млн руб. на строительство дорог в Севастополе 16:49, Общество Киев приготовил «немало неожиданностей» для России к Генассамблее ООН 16:28, Политика «Реал» потерял очки во втором матче подряд в чемпионате Испании 16:24, Спорт СК разработает концепцию по предупреждению ятрогенных преступлений 16:22, Общество Число пострадавших в ДТП с поездом в Югре выросло до 17 человек 16:16, Общество Президент ФИФА назвал стадионы России выражением ее духа и страсти 16:00, Политика Сделку по строительству пяти танкеров для «Роснефти» не стали заключать 15:47, Бизнес МЧС заявило о готовности помочь пострадавшим от урагана «Ирма» странам 15:41, Общество Москва назвала стоимость строительства парка «Зарядье» 15:28, Бизнес В мэрии Москвы рассказали о планах пересадить чиновников на такси 14:42, Политика Федерация гандбола России объяснила допинг у игроков сборной 14:34, Спорт Илон Маск показал первую фотографию нового скафандра SpaceX в полный рост 14:33, Технологии и медиа Путин открыл парк «Зарядье» в Москве 14:15, Политика Путин назвал благоустройство Москвы «хлопотным делом» 13:48, Политика Власти назвали возможные причины столкновения поезда и грузовика в Югре 13:30, Общество Конструктор рассказал об испытании БМПТ «Терминатор» в боях в Сирии 13:28, Политика
Адвокат объяснил новые признания осужденного в США сына депутата Госдумы
Общество, 18:44
0
Адвокат объяснил новые признания осужденного в США сына депутата Госдумы

Адвокат Игорь Литвак рассказал РБК, для чего его подзащитный Роман Селезнев — сын депутата Госдумы от ЛДПР — признал вину по ряду пунктов обвинения в США. Ранее о том, что осужденный в США на 27 лет россиянин Селезнев признался в новых преступлениях, сообщила прокуратура штата Джорджия.

«В штатах Невада и Джорджия были обвинения по очень многим пунктам. И если бы мы пошли на суд присяжных, то, учитывая всю политическую ситуацию в Америке, был бы очень высокий шанс к тем 27 годам, что он [Роман Селезнев] получил в Вашингтоне, добавить сверху еще 10–20 лет [тюремного заключения]», — сказал Литвак.

Сына депутата Госдумы приговорили в США к 27 годам за кибермошенничество
Общество

Чтобы избежать этого риска, сказал адвокат, Роман Селезнев «договорился с прокуратурой» и признал вину по одному пункту обвинения в Джорджии, и по одному в Неваде. «Мы договорились, что тот срок, который он получит в Джорджии и Неваде, будет идти параллельно со сроком в Вашингтоне. При этом максимум, что он может получить по этому договору, — 168 месяцев [тюрьмы] (14 лет)», — сказал он. Таким образом, пояснил он, максимальное наказание в США для Селезнева не должно превысить 27 лет.

Литвак напомнил, что в Вашингтоне Селезнев проиграл суд присяжных. «Проиграл и получил 27 лет. На это решение мы подадим апелляцию​ не позже 2 февраля 2018 года», — добавил он.

Роман Селезнев был задержан в 2014 году по обвинению в краже и продаже 1,7 млн номеров кредитных карт. В апреле этого года суд приговорил его к 27 годам лишения свободы.

Теги: суд , США , кибермашенничество
Главное
Собянин уволил руководство Ново-Переделкино за «грубейшие нарушения» Политика
Материалы по теме
Осужденный в США сын депутата Госдумы признался в обналичивании $2 млн Общество
Осужденного на 27 лет в США сына депутата Госдумы вновь отдали под суд Общество
Сына депутата Госдумы приговорили в США к 27 годам за кибермошенничество Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку