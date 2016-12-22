Российский дипломат назвал «фальшивкой» доклад ООН по Сирии

​Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин назвал «политически ангажированной фальшивкой» доклад Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека по Сирии. Об этом дипломат заявил журналистам, передает ТАСС.

«Доклад в той части, которая касается России и применения химоружия Вооруженными Силами САР, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной, — сказал Бородавкин. По его мнению, обращать внимание на доклад комиссии «нет смысла».

Доклад Независимой комиссии по расследованию в Сирии был опубликован в среду, 6 сентября. В докладе утверждается, что российские силы и сирийская армия наносили удары по больницам и медперсоналу, а сирийские войска многократно применяли химическое оружие, включая атаку в апреле 2017 года в Идлибе.

При этом, по данным комиссии, международная коалиция, которую возглавляет США, нарушала международное гуманитарное право во время освобождения сирийской провинции Ракка​. В результате авиаударов коалиции 190 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, еще около 20 тыс. человек остаются заблокированными в ​Ракке.

Сирийское правительство отказалось признать свою причастность к использованию химоружия, в том числе к инциденту в поселке Хан-Шейхун в провинции Идлиб. «Сирия не использует и не будет использовать химическое оружие против своего народа, потому что, в первую очередь, этого оружия у нас нет», — говорилось в официальном заявлении Дамаска.

Инцидент в населенном пункте Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб произошел 4 апреля. В результате химической атаки погибли более 80 человек, включая 11 детей. США обвинили правительство Башара Асада в применении химического оружия против мирных жителей.