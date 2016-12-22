Украинский корабль обследовал российские буровые установки в Черном море

Корабль украинской морской охраны «Григорий Куропятников» провел плановое обследование морской экономической зоны Украины около газовых месторождений в Черном море, а также российских самоподъемных плавучих буровых установок. Об этом сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.



Как отмечается в сообщении, всего были проверены все действующие месторождения в северо-западной части Черного моря, а именно Штормовое, Архангельское, Голицинское, Одесское. Целью обследования стала проверка информации о том, что на некоторых участках было зафиксировано перемещение самоподъемных плавучих буровых установок и поставка на них дополнительного оборудования. По данным Госпогранслужбы, это «может свидетельствовать о проведении незаконной деятельности по добыче оккупационными властями Крыма природных ресурсов, принадлежащих Украине».

В ведомстве рассказали, что корабль морской охраны обследовал около двух десятков объектов на четырех месторождениях. Во время связи с кораблем​ сотрудники на буровых платформах заявляли, что платформы принадлежат России, и говорили, что они работают в нейтральных водах, не нарушают законов и газ не добывают.

В сообщении украинской пограничной службы отмечается, что специалисты НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «ГАО Черноморнефтегаз» заявили, что на нескольких морских платформах есть оборудование, которое «красноречиво подтверждает проведение работ по обновлению, переустановке или ремонту механизмов и приборов, а значит, они использовались для буровых работ». По данным ведомства, на самоподъемной буровой установке «Крым-1», которая размещена на Одесском газоконденсатном месторождении, был зафиксирован процесс бурения скважины.

По результатам обследования месторождений был составлен акт о выявленных правонарушениях, который был передан в военную прокуратуру, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В начале 2016 года Киев подал в Международный суд ООН иск против России, в котором украинская сторона обвинила Москву в «незаконной конфискации украинских месторождений, захвате украинских платформ, препятствии рыболовству, нанесении экологического ущерба». По словам Украины, это было сделано после того, как Крым вошел в состав России.

В конце января 2017 года Военно-морские силы Украины заявили, что российская сторона обстреляла водолазное судно «Почаев». В свою очередь​ замглавы пограничной службы ФСБ России адмирал Геннадий Медведев в интервью «Российской газете» рассказывал, что 31 марта одно из украинских судов начало стрелять из автоматического стрелкового оружия по буровой установке «Таврида». По его словам, это была «серьезная провокация». Медведев отметил, что корабль «Почаев», с которого велся огонь, и украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» были «выдворены из района расположения буровой установки».