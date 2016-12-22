В Свердловской области в ДТП с самосвалом погибли восемь человек

На дороге в Свердловской области самосвал опрокинулся набок и придавил две машины УАЗ. В результате погибли восемь человек, пострадали трое. Об этом сообщили в управлении МВД по Свердловской области, передает ТАСС.

По данным ведомства, инцидент произошел на 24-м километре дороги «Полевской тракт». У самосвала отлетело колесо, и он завалился набок, придавив две машины. В момент происшествия в одном автомобиле было шесть человек, трое из которых погибли, во втором — пять. Никто из них не выжил.

По словам представителя главного управления МВД по Свердловской области Нины Пелевиной, у самосвала лопнуло колесо. «Ехали уазики или стояли — сейчас устанавливается», — сказала представитель ведомства.