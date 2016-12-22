Возле делового центра «Москва-Сити» произошел пожар

В районе делового центра «Москва-Сити» произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточнили в ведомстве, на стройплощадке возле «Москва-Сити» загорелся строительный мусор. «Площадь возгорания составила порядка 10 кв. м. Пожар ликвидирован. Без пострадавших», — сказал представитель пресс-службы.

Фотографию с места происшествия опубликовал очевидец.

Ранее в Москве произошел пожар в одной из школ на востоке города. Из здания было эвакуировано более 260 человек, в результате инцидента никто не пострадал.