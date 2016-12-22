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МЧС заявило о готовности помочь пострадавшим от урагана «Ирма» странам
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МЧС заявило о готовности помочь пострадавшим от урагана «Ирма» странам
Общество, 15:41
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МЧС заявило о готовности помочь пострадавшим от урагана «Ирма» странам

МЧС России предложило помощь странам Карибского бассейна, пострадавшим от урагана «Ирма». Об этом глава МЧС Владимир Пучков сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Тем странам, которые пострадали от удара «Ирмы», наши спасатели, наши высокие технологи и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку в этой сложной ситуации», — сказал Пучков.

Глава МЧС добавил, что российская сторона уже высказала свои предложения зарубежным коллегам.

По следам «Ирмы»: последствия урагана в Карибском бассейне Еще 5 фото
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Ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна 7 сентября, стихия стала самой мощной в Атлантике за последнее десятилетие. Накануне «Ирма» усилилась до последней, пятой категории — скорость ветра достигла 257 км/ч.

По данным Центра по чрезвычайным ситуациям и технологиям снижения рисков при немецком Технологическом институте Карлсруэ, ущерб от урагана «Ирма» достиг $10 млрд. Число жертв урагана уже составило десять человек, пострадали около 30.

Теги: США , ураган , «Ирма»
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