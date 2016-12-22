Президент России Владимир Путин назвал благоустройство Москвы «хлопотным делом» и сравнил ее с ремонтом квартиры. Об этом российский лидер заявил на Красной площади на торжественном концерте по случаю празднования Дня города, сообщается на сайте Кремля.



«Реконструкция — это всегда непростое, хлопотное дело, как ремонт в квартире. Рано или поздно это надо начинать», — сказал президент. Он одобрил действия властей Москвы, которые решили благоустроить город и советуются об этом с жителями. Путин отметил, что «масштабная реконструкция», которая сейчас ведется в столице, проводится «в соответствии со статусом одного из крупнейших мегаполисов мира», чтобы повысить комфорт и качество жизни москвичей.

Российский лидер подчеркнул, что «энергетика обновления Москвы», инфраструктурные и социальные проекты, которые проводятся в столице, имеют «огромное значение» для России, потому что Москва находится «всегда в авангарде и умеет достигать амбициозные цели», которые ставятся перед городом. «И москвичи сегодня, как всегда, на высоте», — добавил Путин. Он назвал Москву одним из «самых современных мегаполисов», который открыт для реализации «неординарных идей».



Президент поздравил жителей столицы с Днем города и пожелал им «всего самого доброго», здоровья и благополучия. «Желаю и дальше также смело идти вперед!» — сказал Путин.