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В Сети появилось видео взрыва автомобиля в центре Киева
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В Сети появилось видео взрыва автомобиля в центре Киева
Общество, 12:56
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В Сети появилось видео взрыва автомобиля в центре Киева

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва автомобиля в центре Киева. Ролик был опубликован телеканалом «112 Украина» со ссылкой на YouTube-канал «Путлер».

Видео было снято на камеру видеонаблюдения. Момент взрыва запечатлен на 53-й секунде.

Взрыв автомобиля на Бессарабской площади в Киеве произошел вечером 8 сентября. В результате случившегося погиб член чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, который воевал в Донбассе, Тимур Махаури. В автомобиле также находились женщина и ребенок. Они получили ранения и были госпитализированы.

Позже стало известно, что пострадавшая — модель Dior. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщила женщина, которая представилась подругой пострадавшей. Она заявила, что это «всемирно известная модель», которую зовут Наталья.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве общественно опасным способом.

Теги: видео , Киев , взрыв
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