Росприроднадзор возбудил дело по факту выбросов сероводорода в Москве

Росприроднадзор возбудил административное дело после жалоб жителей юго-востока Москвы на запах сероводорода, а также начал проверку предприятий, чтобы выявить источник несанкционированных выбросов. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, передает ТАСС. Дело было возбуждено по ст. 8.21 КоАП (нарушение правил охраны атмосферного воздуха).

Как отмечает Росприроднадзор, предварительный анализ проб на двух источниках насосной станции номер 6 Люберецких очистных сооружений выявил превышение допустимых норм выбросов сероводорода. Кроме того, была проведена проверка на Курьяновских очистных сооружениях «Мосводоканала» и объектах Московского НПЗ. Ведомство также анализирует деятельность столичных пунктов сортировки отходов.

Эксперты Росприроднадзора приехали с проверкой в жилую зону Косино-Ухтомского района и на территории, прилегающие к полигону «Кучино». «В воздухе жилой зоны ощущался навязчивый запах, характерный для полигонов такого типа», — рассказали в ведомстве. Кроме того, по итогам анализа лаборатории Росприроднадзора были также выявлены превышения содержания сероводорода в воздухе.

В понедельник, 4 сентября, сообщалось, что в трех районах на востоке Москвы было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. По данным «Мосэкомониторинга», превышение было выявлено в районах Кожухово, Жулебино и Новокосино.