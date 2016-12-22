В сети появилось видео из столкнувшегося с грузовиком поезда в Югре
Общество, 11:38
0
В сети появилось видео из столкнувшегося с грузовиком поезда в Югре
В сети появилось видео из поезда, который столкнулся с КамАЗом в Ханты-Мансийском автономном округе. Ролик опубликовало «РИА Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Евгений Красножон».
В комментарии к видео указано, что авария произошла за 15 минут до прибытия поезда в город Нижневартовск. На кадрах видны последствия столкновения в одном из вагонов.
«Пятый канал» также опубликовал фотографии с места столкновения.
Поезд столкнулся с КамАЗом на железнодорожном переезде под Нижневартовском. Как сообщили РБК в региональном МЧС, столкновение привело к сходу с рельсов пятого вагона.
По предварительным данным источника «Интерфакса» в экстренных службах, грузовик, нарушив ПДД, выехал на нерегулируемый переезд.
Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил «Интерфаксу», что в результате случившегося пострадали 17 человек. Из них 14 были доставлены в больницу. Трое из госпитализированных — дети.