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В сети появилось видео из столкнувшегося с грузовиком поезда в Югре
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В сети появилось видео из столкнувшегося с грузовиком поезда в Югре
Общество, 11:38
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В сети появилось видео из столкнувшегося с грузовиком поезда в Югре

В сети появилось видео из поезда, который столкнулся с КамАЗом в Ханты-Мансийском автономном округе. Ролик опубликовало «РИА Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Евгений Красножон».

В комментарии к видео указано, что авария произошла за 15 минут до прибытия поезда в город Нижневартовск. На кадрах видны последствия столкновения в одном из вагонов.


«Пятый канал» также опубликовал фотографии с места столкновения.


 

Поезд столкнулся с КамАЗом на железнодорожном переезде под Нижневартовском. Как сообщили РБК в региональном МЧС, столкновение привело к сходу с рельсов пятого вагона.
По предварительным данным источника «Интерфакса» в экстренных службах, грузовик, нарушив ПДД, выехал на нерегулируемый переезд.
Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил «Интерфаксу», что в результате случившегося пострадали 17 человек. Из них 14 были доставлены в больницу. Трое из госпитализированных — дети.
Теги: столкновение , Югра
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