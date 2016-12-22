СМИ сообщили о предстоящей встрече Рябкова и Шэннона в Финляндии

Заместитель государственного секретаря США Томас Шэннон и заместитель главы МИД России Сергей Рябков встретятся в понедельник, 11 сентября, и во вторник, 12 сентября, в Финляндии. Об этом сообщили американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, передает Fox News.

Как отмечает собеседник телеканала, Рябков и Шэннон обсудят устранение препятствий в американско-российских отношениях, в том числе взаимное сокращение и закрытие дипломатических миссий. Кроме того, представители США и России поговорят о расширении стратегического сотрудничества между странами и контроле за вооружением, рассказали источники телеканала.



Как отмечает Fox News, официально о встрече Рябкова и Шэннона может быть обвялено в субботу, 9 сентября.

Заместитель государственного секретаря США и замминистра иностранных дел России встречались последний раз 17 июля в Вашингтоне. Они обсуждали вопросы отношений между Россией и США. Их встреча продлилась около двух часов.

По итогам переговоров Рябков сказал, что Москва и Вашингтон «почти» достигли договоренности по вопросам российской дипломатической собственности, доступ к которой был закрыт по решению администрации бывшего президента США Барака Обамы. Заместитель министра иностранных дел России отмечал, что если в решении данного вопроса не будет «серьезных подвижек», то Россия примет ответные меры.

В свою очередь, в Госдепартаменте США охарактеризовали разговор Шэннона и Рябкова как «жесткий и прямой». Как рассказала глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт, Москва и Вашингтон хотят найти «долгосрочное решение» противоречий, которые возникли в российско-американских отношениях.