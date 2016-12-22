СМИ узнали о встрече Саакашвили и Коломойского в Женеве

Бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили встречался в Женеве с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом «Украинской правде» сообщили источники из окружения Коломойского.
По словам собеседника издания, встреча прошла 7 сентября. Саакашвили и Коломойский поужинали в Женеве в отеле Four seasons.
«Прилетел, поужинали. Сказал [Саакашвили], что собирается ехать (на Украину. — РБК)», — отметил собеседник.
Издание пока не смогло получить комментарий у представителя Саакашвили.
В ноябре 2016 года Саакашвили заявил, что намерен посадить Коломойского после того, как «придет к власти». Он подчеркивал, что Коломойский «будет сидеть» и «ни одна Швейцария его не спасет».
В тот момент Коломойский являлся совладельцем Приватбанка, который был национализирован 21 декабря 2016 года.
Президент Украины Петр Порошенко в конце июля 2017 года лишил Саакашвили украинского гражданства. По информации Государственной миграционной службы Украины, политика лишили гражданства из-за того, что он предоставил ложные данные при получении украинского паспорта.
Саакашвили 9 сентября заявил, что намерен вернуться на Украину через пропускной пункт Краковец — Корчева во Львовской области. По его словам, это произойдет 10 сентября. Он отмечал, что имеет «несколько легальных путей, чтобы пересечь границу».