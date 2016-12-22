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МВД предложило ужесточить наказание за подделку паспортов и удостоверений
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МВД предложило ужесточить наказание за подделку паспортов и удостоверений
Общество, 10:59
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МВД предложило ужесточить наказание за подделку паспортов и удостоверений

МВД России предложило ужесточить наказание с двух до трех лет заключения за подделку или сбыт таких документов. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту федерального закона, ведомство хочет внести изменения в ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). МВД предлагает за подделку паспорта или удостоверения «в целях его использования» наказывать лишением свободы на срок до трех лет. Такое же наказание в полиции предлагают ввести за сбыт таких документов.

Ведомство, описывая проблему, отметило, что на данный момент «вне поля правового регулирования» находится вопрос об ответственности за использование поддельных документов, их хранение, перевозку и сбыт. В МВД заявили, что сейчас часто создаются нелегальные сети, которые занимаются продажей сертификатов и протоколов соответствия лицами, у которых нет аккредитации и которые выдают документы без испытаний и исследований продукции.

По действующем законодательству, за подделку документов, государственных наград, штампов печатей и бланков предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до двух лет. Также суд может арестовать нарушителя на шесть месяцев. Подделка документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок. За использование подложного документа предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или обязательными работами на срок 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. Также нарушитель может быть арестован на полгода.

Теги: МВД , законотворчество , подделка документов
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