Пассажирский самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва-Южно-Сахалинск, экстренно сел в Екатеринбурге. Об этом «Интерфаксу» сообщили в в пресс-службе аэропорта Кольцово.

По словам собеседника, самолет сел из-за технической неисправности. Во время полета у воздушного судна сработал датчик неисправности системы кондиционирования.

Собеседник агентства сообщил, что в результате случившегося никто не пострадал. Спустя несколько часов самолет ​вылетел в Южно-Сахалинск.

В августе в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия ребенка, находившегося на борту. После посадки ребенок был госпитализирован.



