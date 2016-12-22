Пассажирский самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Общество, 09:12
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Пассажирский самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва-Южно-Сахалинск, экстренно сел в Екатеринбурге. Об этом «Интерфаксу» сообщили в в пресс-службе аэропорта Кольцово.
По словам собеседника, самолет сел из-за технической неисправности. Во время полета у воздушного судна сработал датчик неисправности системы кондиционирования.
Собеседник агентства сообщил, что в результате случившегося никто не пострадал. Спустя несколько часов самолет вылетел в Южно-Сахалинск.
В августе в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия ребенка, находившегося на борту. После посадки ребенок был госпитализирован.