Госдеп США одобрил возможную продажу военных самолетов Бахрейну

Госдепартамент США решил одобрить возможную продажу Бахрейну истребителей F-16V. Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

Согласно сообщению, США может поставить Бахрейну 19 истребителей. Они оснащены радаром и бортовыми компьютерами. Также партия будет включать в себя двигатели, вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» и сопутствующее оборудование.

Общая сумма сделки оценивается в $2,8 млрд.

В конце июня стало известно, что США планируют продать Тайваню вооружение на сумму $1,4 млрд. Как сообщала официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт, в комплект поставки входит оборудование для технической поддержки радаров раннего предупреждения, высокоскоростные антирадарные ракеты, торпеды и ракетные комплексы.