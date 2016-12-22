В Москве задержали похитивших $3 у уборщицы налетчиков

Полиция задержала на западе Москвы двух мужчин, которые совершили разбойное нападение на двух строителей и уборщицу и похитили у нее $3. Об этом агентству «Москва» сообщили в ГУ МВД России по Москве.

По информации МВД, в ведомство поступило сообщение о раненом мужчине на Мичуринском проспекте, 22. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на Мичуринском проспекте трое неизвестных, «угрожая похожим на монтировку предметом», напали на двух строителей и нанесли им телесные повреждения. После этого они похитили у уборщицы рюкзак, в котором лежали $3 и 300 руб., и скрылись с места происшествия. По словам полицейских, материальный ущерб составил около 470 руб.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с открытыми переломами голени и локтевой кости, а также переломом носа. Второй строитель отказался от медицинской помощи. Сотрудники правоохранительных органов позднее задержали двух безработных граждан 1994 года рождения, которые подозреваются в совершении нападения. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). В настоящий момент полиция разыскивает третьего налетчика.