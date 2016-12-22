Российских туристов эвакуировали с курортов Кубы из-за урагана «Ирма»

Всех российских туристов эвакуировали с курортных островов Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария возле северного побережья Кубы из-за урагана «Ирма». Об этом ТАСС сообщила пресс-аташе посольства России на Кубе Надежда Сергиева.

«Кубинский оператора Havanatur заверил нас, что все российские туристы эвакуированы из этих курортных зон» — заявила Сергиева. В настоящий момент количество эвакуированных туристов уточняется. Также Сергиева сообщила о создании кризисного штаба и открытии горячей линии из-за приближения «Ирмы».

«Из-за приближения «Ирмы» в посольстве состоялось экстренное заседание кризисного штаба для принятия своевременных мер по обеспечению сохранности жизни и здоровья российских граждан на Кубе. На сайте посольства размещены контактные телефоны горячей линии», — отметила пресс-аташе.

Посольство России на Кубе призвало всех россиян, находящихся на острове, следить за сообщениями об «Ирме» и следовать указаниям местных властей. По данным посольства, режим ЧС объявлен в 11 из 15 провинций Кубы. Ранее 8 сентября авиакомпания «Аэрофлот» отменила четыре рейса в Майами и Гавану из-за урагана «Ирма».

В настоящий момент ураган движется в сторону штата Флорида в США. Изначально урагану была присвоена наивысшая, пятая категория. Впоследствии она была снижена до четвертой категории. Во Флориде был объявлен режим ЧС. Власти США мобилизовали 7 тыс. бойцов Национальной гвардии. Позднее ВМС США сообщили о готовности направить к берегам Флориды группу кораблей в составе авианосца USS Abraham Lincoln, десантного корабля USS Iwo Jima и плавучего дока USS New York. На борту кораблей находятся 300 морских пехотинцев, а также три вертолета CH-53E, 10 вертолетов MH-60S и 14 вертолетов MH-60R.

В четверг, 7 сентября, ураган обрушился на острова Карибского бассейна. В результате удара стихии на островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен погибли 10 человек. Порывы ветра достигали 300 км/ч. Центр по чрезвычайным ситуациям и технологиям снижения рисков при немецком Технологическом институте Карлсруэ сообщил, что ураган уже нанес ущерб Карибским островам на сумму в $10 млрд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ураган является одним из самых разрушительных в истории. Вместе с тем, он призвал жителей регионов, которые подвергнутся удару стихии, выполнять требования представителей власти и правоохранительных органов.

