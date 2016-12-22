NOAA опубликовали видео вызванных ураганом «Ирма» молний

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовали на своей странице в Twitter видео, в котором показано множество вызванных ураганом «Ирма» молний.

Специалисты отслеживали возникновение молний в урагане с 6 по 9 сентября. Мигающими желтыми точками на видео отмечены разряды молний, вызванные из-за урагана «Ирма». Ученые отметили необычность этого явления, поскольку обычно ураганы не провоцируют появление молний. Это связано с тем, что для возникновения молний необходим горизонтальный ветер, а не вертикальный, как в урагане.

Из-за обрушившегося 7 сентября урагана «Ирма» на островах Карибского бассейна погибли 10 человек, в частности на островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Порывы ветра достигали 300 км/ч. В Центре по чрезвычайным ситуациям и технологиям снижения рисков при немецком Технологическом институте Карлсруэ пришли к выводу, что ущерб от удара стихии по островам Карибского бассейна составляет $10 млрд.

«Ирма» в данный момент движется в сторону американского штата Флорида. Президент США Дональд Трамп назвал «Ирму» одним из самых разрушительных ураганов в истории. Вместе с тем, он посоветовал жителям регионов, по которым пройдет «Ирма», выполнять указания представителей власти и правоохранительных органов.

Видео: РБК