Трамп поручил выделить $15,25 млрд на ликвидацию последствий «Харви»
Политика, 03:06
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Трамп поручил выделить $15,25 млрд на ликвидацию последствий «Харви»
Президент США Дональд Трамп подписал утвержденный Конгрессом законопроект бюджета, в котором предусмотрено повышение потолка госдолга до 8 декабря 2017 года и выделение $15,25 млрд на ликвидацию последствий урагана «Харви». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
Трамп 6 сентября встретился с представителями Конгресса и обсудил формирование уровня госдолга, а также оказание помощи пострадавшим от стихийного бедствия штатам. После встречи выступили глава демократов в сенате Чак Шумер и лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси. Они сообщили о договоренности утвердить помощь для пострадавших от урагана и повысить уровень госдолга. Сенат 7 сентября утвердил данный законопроект.
обрушился на юго-восточное побережье США. Его называли самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Скорость ветра достигала 200-208 км/ч. Жертвами урагана стали 60 человек. В штатах Техас и Луизиана были повреждены около 100 тыс. домов, оборваны линии электропередач, таким образом, без электричества остались около 155 тыс. человек. Ущерб от стихийного бедствия был оценен властями Техаса в $125 млрд.