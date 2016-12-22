Трамп поручил выделить $15,25 млрд на ликвидацию последствий «Харви»

Президент США Дональд Трамп подписал утвержденный Конгрессом законопроект бюджета, в котором предусмотрено повышение потолка госдолга до 8 декабря 2017 года и выделение $15,25 млрд на ликвидацию последствий урагана «Харви». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Трамп 6 сентября встретился с представителями Конгресса и обсудил формирование уровня госдолга, а также оказание помощи пострадавшим от стихийного бедствия штатам. После встречи выступили глава демократов в сенате Чак Шумер и лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси. Они сообщили о договоренности утвердить помощь для пострадавших от урагана и повысить уровень госдолга. Сенат 7 сентября утвердил данный законопроект.