В Магаданской области в результате ДТП с «КамАЗом» погибли 4 человека

Четыре человека погибли после того, как «КамАЗ» перевернулся на трассе в Магаданской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте УМВД России по Магаданской области.

Инцидент произошел в 60 км от поселка Омчак Тенькинского городского округа Магаданской области. «КамАЗ» ехал по труднодоступной местности, водитель не справился с управлением, в результате чего грузовик опрокинулся.

В результате аварии погиб водитель и три пассажира машины. Еще один человек получил травмы. В настоящий момент на место происшествия выехали медики и сотрудники полиции.