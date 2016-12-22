Саакашвили подтвердил дату своего возвращения на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подтвердил, что 10 сентября намерен вернуться на Украину через пропускной пункт «Краковец-Корчева» во Львовской области. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на заявление Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве. l

«Я имею несколько легальных путей, чтобы пересечь границу» — заявил Саакашвили. Вместе с тем, он не уточнил детали своего прибытия, сославшись на то, что не хочет «раскрывать все карты». Политик отметил, что делает это для того, чтобы власти Украины «немного поволновались».

Саакашвили подчеркнул, что путешествует «по всему миру» с украинским паспортом и «нигде у меня не возникало проблем». Он добавил, что украинские власти, узнав о возвращении экс-губернатора в страну, приняли «беспрецедентные меры» и укрепили границы на пропускном пункте «Краковец-Корчева».

По мнению Саакашвили, власти Украины пошли на такой шаг из-за того, что «очень боятся» политика. «Боятся потому, что в самой крупной стране Европы у меня есть самый растущий рейтинг и поэтому со мной поступили так несправедливо», — сказал он.

Саакашвили 16 августа анонсировал свое возвращение на Украину. Он заявил, что 10 сентября въедет в страну через КПП «Краковец-Корчева» из Польши.

Политик получил украинское гражданство в конце мая 2015 года. Саакашвили занимал пост председателя Одесской областной государственной администрации с мая 2015 года по ноябрь 2016 года. После отставки он сообщил о создании собственной партии «Рух (Движение) новых сил». Саакашвили также заявил о начале политической борьбы против президента Украины Петра Порошенко.

Украинский лидер в конце июля 2017 года лишил Саакашвили украинского гражданства. По информации Государственной миграционной службы Украины, политика лишили гражданства из-за того, что он предоставил ложные данные при получении украинского паспорта.