Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении Года музыки в России
Политика, 01:48
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Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении Года музыки в России
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проведении в России Года музыки. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен президенту до 1 декабря 2017 года, ответственным назначили премьер-министра России Дмитрия Медведева. Также администрации президента было поручено до 30 ноября 2017 года представить предложения по поддержке грантами концертного исполнения музыкальных произведений молодыми композиторами.
Перечень поручений был сформирован по итогам встречи российского лидера с представителями общественности Севастополя и Крыма, а также представителями молодежного форума «Таврида».