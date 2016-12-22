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Суд Киева возбудил дело о банкротстве газовой компании Фирташа
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Суд Киева возбудил дело о банкротстве газовой компании Фирташа
Бизнес, 01:38
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Суд Киева возбудил дело о банкротстве газовой компании Фирташа

Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве компании «Укргаз-Энерго» бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает агентство «Лига» со ссылкой на сообщение Высшего хозяйственного суда Украины.

Дело возбудили после подачи иска оператора украинской государственной компании ПАО «Укртрансгаз», которая занимается поставками, транспортировкой и хранением газа. В марте текущего года «Укртрансгаз» подал иск в Хозяйственный суд Киева. Поводом стала задолженность «Укргаз-Энерго» в размере 580 млн грн (около $22 млн) по договору от февраля 2007 года. В рамках договора «Укргаз-Энерго» осуществлял транспортировку газа для «Укртрансгаза». В 2010 году суд признал задолженность компании, но «Укргаз-Энерго» добилось отсрочки этого решения.

«Укргаз-Энерго» была создана в 2006 году компанией «Нафтогаз» и «РосУкрЭнерго». В том же году она стала монополистом на рынке импорта газа на Украину, а также занимала монополию по поставкам топлива промышленным потребителям. Фирташ и его партнер Иван Фурсин владели 50% акций «РосУкрЭнерго».

Также через долю в «РосУкрЭнерго» компания «Газпром» владела 25% акций «Укргаз-Энерго». В 2008 году кабинет министров Украины по инициативе Юлии Тимошенко отменил решение о создании «Украгаз-Энерго». «Нафтогаз» также подал иск и потребовал ликвидировать компанию. В 2015 году также была ликвидирована «РосУкрЭнерго», а доля «Укргаз-Энерго» перешла кипрской компании Centragas Holdings AG.

Ее конечным бенефициаром считается Фирташ. Кипрская компания владеет 50% «Укргаз-Энерго». Оставшиеся 50% акций «Нафтогаз» по решению суда вернул самой компании «Укргаз-Энерго», принадлежность этих акций считается спорной.

Согласно украинской версии журнала Forbes, состояние Фирташа оценивается в $251 млн.

Теги: Дмитрий Фирташ , Киев , «Нафтогаз» , Банкротство
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