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Автомобиль Ангелы Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
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Автомобиль Ангелы Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Общество, 00:50
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Автомобиль Ангелы Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге

Противники политики канцлера Германии Ангелы Меркель забросали ее автомобиль помидорами во время ее визита в город Вольгаст в земле Мекленбург-Передняя Померания на северо-востоке страны. Об этом сообщает газета Ostseezeitung.

Меркель приехала к месту проведения предвыборного митинга, на котором собралось порядка 150 представителей правых политических партий — «Альтернатива для Германии» и «Национал-демократической партии Германии». Они освистывали Меркель, а также выкрикивали оскорбления в ее адрес, после чего забросали ее автомобиль помидорами.

Ранее 5 сентября неизвестные забросали Меркель помидорами во время выступления канцлера в городе Гейдельберг.

Пара капель от помидора попала в левое бедро Меркель, еще несколько капели долетели до стоящей рядом с канцлером ведущей мероприятия. Политик «спокойно» отреагировала на происшествие и дала ведущей свой носовой платок.

Ангела Меркель возглавляет политическую партию «Христианско-демократический союз». 24 сентября в Германии пройдут выборы в республиканский парламент — бундестаг.
Теги: Германия , Ангела Меркель , предвыборная кампания
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