СК возбудил уголовное дело против мэра Ростова

Против бывшего мэра города Ростова Ярославской области Юрия Бойко возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Согласно заявлению СКР, Бойко подозревается в превышении должностных полномочий при выполнении областной целевой программы по модернизации города. По версии следствия, глава города, зная о том, что ООО «Радострой» в действительности не проводило работ по заключенному с ним контракту по строительству водопровода и канализации, распорядился выделить генподрядчику более 10 млн руб. Как сообщили в СКР, в результате действий Бойко работы по строительству канализации и водопровода не завершены, а объекты не введены в эксплуатацию. Городу нанесен ущерб в размере 10,6 млн руб.

​Как сообщили в ведомстве, на данный момент рассматривается вопрос об избрании Бойко меры пресечения. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). Также обвинение предъявлено одному из депутатов Ярославской областной Думы Сергею Шмелеву, который является фактическим руководителем ООО «Радострой». Ему инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее, как сообщает «Коммерсантъ», экс-мэр Ростова Юрий Бойко проходил по делу Шмелева как свидетель.

Юрий Бойко стал самым молодым мэром в России в 2009 году. В 2013 году он стал начальником департамента территориального развития Ярославской области, а в 2015 году занял пост вице-губернатора региона. В декабре 2016 года Бойко был отправлен в отставку и ушел в бизнес.