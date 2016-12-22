На Украине началась первая фаза учений НАТО Rapid Trident — 2017

В Львовской области стартовали командно-штабные учения НАТО Rapid Trident — 2017, говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Как сообщает оборонное ведомство, первая фаза учений началась на базе тактической авиации Украины имени Петра Франко близ города Староконстантинов Хмельницкой области. На базу, по словам Минобороны страны, «прибыли заокеанские партнеры с одной из авиабаз США» с целью «научить украинских коллег-авиаторов методам взаимодействия с различными видами войск». По информации ведомства, на базе тактической авиации американские специалисты проведут теоретические и практические занятия. Они будут касаться в том числе медицинской подготовки и воздушной эвакуации раненых, а также транспортировки грузов и личного состава.

Следующая фаза учений пройдет на полигоне Яворов в Львовской области. По информации сайта группировки вооруженных сил США в Европе, в них примут участие по меньшей мере 1800 военнослужащих из 14 стран, включая Украину, Молдавию и Грузию, не входящих в НАТО.

Ранее сообщалось, что к участию в учениях подключились военные Молдавии, несмотря на запрет президента страны Игоря Додона. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь учений Антон Миронович.

О подготовке к проведению международных учений НАТО Rapid Trident — 2017 на Украине стало известно в январе 2017 года. Эти маневры пройдут в рамках программы альянса «Партнерство ради мира», к которой подключены не входящие в военный блок государства. Как заявил в эфире телеканала «112.Украина» пресс-секретарь учений Антон Миронович, данные маневры не являются ответом на «российскую агрессию». В июле украинские военные провели совместные с НАТО военно-морские учения Sea Bree​ze — 2017. Всего в течение 2017 года в учениях на Украине должно принять участие около 3 тыс. военнослужащих альянса с вооружением и специальной техникой.