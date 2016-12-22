Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,74 57,20 EUR Нал. 69,47 68,77 USD Бирж. 57,37 +0,47 EUR Бирж. 69,06 +0,64 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2032,75 +1,12% РТС 1119,61 +0,80% Brent 53,74 -1,39% DJIA 21814,71 +0,14% Nasdaq 6363,69 -0,53% FTSE 7377,60 -0,26%
Ученые подсчитали ущерб от урагана «Ирма»
Лента новостей
Ученые подсчитали ущерб от урагана «Ирма» 21:29, Общество Что изменит смерть «министра войны» ИГ 21:22, Политика ЦБ оценил риски финрынка из-за ужесточения санкций США 21:22, Финансы Россия заявила протест Польше из-за ликвидации мавзолея Красной Армии 21:08, Политика Тур за здоровьем: сколько стоит лечение в зарубежной клинике 21:05, Деньги Москвичи заявили о нехватке чистого воздуха, туалетов и скамеек 21:05, Общество Массимо Каррера рассказал о сорвавшихся трансферах «Спартака» 20:38, Спорт После взрыва машины в Киеве возбудили уголовное дело 20:29, Политика Совладельца трубного завода арестовали по подозрению в мошенничестве 20:27, Бизнес Крупнейшие инвестиционные сделки Китая за рубежом 20:17, Фотогалерея  Сирийская армия заняла стратегическую высоту на востоке Дейр-эз-Зора 20:16, Политика Новый посол России в США рассказал о встрече с Трампом 19:58, Политика ЦИК отказался переносить выборы в Москве по жалобе движения Ходорковского 19:55, Политика При взрыве машины в Киеве погиб «участник операции по ликвидации» Басаева 19:53, Политика Путин призвал «забираться» в число лидеров отрасли интернета вещей 19:50, Экономика Трамп назвал ураган «Ирма» одним из самых разрушительных в истории 19:43, Политика «ВКонтакте» оказалась пятым по популярности сайтом на Украине 19:37, Общество ЦСКА одержал пятую победу в сезоне в чемпионате России 19:28, Спорт Омбудсмен выступила за создание совета по оценке детских книг 19:20, Общество Путин призвал перейти на российское ПО из-за угроз нацбезопасности 19:02, Политика Как проверить лояльность своего работодателя 19:02, Партнерский материал Парламентарии 150 стран призовут женщин и молодежь в политику 18:57, Политика Посольство России отреагировало на фото главы МИД Великобритании на танке 18:56, Политика Бывший полицейский под Воронежем получил 11 лет за торговлю наркотиками 18:52, Общество В Балашихе возбудили дело из-за обрушения стены кинотеатра 18:47, Общество В Кольском заливе произошел разлив нефти 18:43, Общество В центре Киева взорвался автомобиль 18:42, Общество Сирия отказалась признать выводы ООН о причастности к химатаке в Идлибе 18:41, Политика
Ученые подсчитали ущерб от урагана «Ирма»
Общество, 21:29
0
Ученые подсчитали ущерб от урагана «Ирма»

Ураган «Ирма» нанес островам Карибского бассейна ущерб в размере $10 млрд. Об этом сообщается в докладе Центра по чрезвычайным ситуациям и технологиям снижения рисков при немецком Технологическом институте Карлсруэ.

По его данным, больше всего от стихии пострадала голландская часть острова Сен-Мартен, где ураган нанес максимальный ущерб в $4 млрд. Последствия удара стихии по Виргинским островам, принадлежащим США, были оценены в $3,3 млрд. Французской части острова был нанесен ущерб в размере $1,5 млрд.

Ураган «Ирма» обрушился в четверг, 7 сентября, на острова Карибского бассейна. На острове Сен-Мартен и Сен-Бартелеми его жертвами стали десять человек, было разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра достигали 300 км/ч.

По следам «Ирмы»: последствия урагана в Карибском бассейне Еще 5 фото
Фотогалерея

По данным американских метеорологов, ураган «Ирма» в ближайшие выходные достигнет южных штатов США. Ему была присвоена наивысшая пятая категория опасности. В пятницу, 8 сентября, американский президент США Дональд Трамп в своем видеообращении заявил, что ураган «Ирма» может стать одним из самых разрушительных в истории. Он назвал «Ирму», обладающим «исторической разрушительной мощью» и призвал американцев, которые могут находиться в зоне стихийного бедствия, выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и представителей местных властей.

Видео: РБК

Теги: ураган , стихийное бедствие , ураган «Ирма»
Главное
ЦБ оценил риски финрынка из-за ужесточения санкций США Финансы
Материалы по теме
Трамп назвал ураган «Ирма» одним из самых разрушительных в истории Политика
«Аэрофлот» отменил рейсы в Майами и Гавану из-за урагана «Ирма» Общество
Ростуризм предупредил находящихся в Доминикане россиян об урагане «Ирма» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку