Ученые подсчитали ущерб от урагана «Ирма»

Ураган «Ирма» нанес островам Карибского бассейна ущерб в размере $10 млрд. Об этом сообщается в докладе Центра по чрезвычайным ситуациям и технологиям снижения рисков при немецком Технологическом институте Карлсруэ.



По его данным, больше всего от стихии пострадала голландская часть острова Сен-Мартен, где ураган нанес максимальный ущерб в $4 млрд. Последствия удара стихии по Виргинским островам, принадлежащим США, были оценены в $3,3 млрд. Французской части острова был нанесен ущерб в размере $1,5 млрд.

Ураган «Ирма» обрушился в четверг, 7 сентября, на острова Карибского бассейна. На острове Сен-Мартен и Сен-Бартелеми его жертвами стали десять человек, было разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра достигали 300 км/ч.

По данным американских метеорологов, ураган «Ирма» в ближайшие выходные достигнет южных штатов США. Ему была присвоена наивысшая пятая категория опасности. В пятницу, 8 сентября, американский президент США Дональд Трамп в своем видеообращении заявил, что ураган «Ирма» может стать одним из самых разрушительных в истории. Он назвал «Ирму», обладающим «исторической разрушительной мощью» и призвал американцев, которые могут находиться в зоне стихийного бедствия, выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и представителей местных властей.