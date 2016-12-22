Москвичи заявили о нехватке чистого воздуха, туалетов и скамеек

Жители Москвы заявили, что в столице им не хватает чистого воздуха, мест на улице, где можно посидеть, парков и туалетов. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен Левада-центром, сообщается на его сайте.



По данным социологов, на нехватку чистого воздуха пожаловался 61% москвичей, 40% респондентов отметили, что в Москве недостаточно мест, чтобы посидеть на улице, 38% опрошенных не хватало в городе туалетов, парков и клумб. Как отмечает Левада-центр, 32% респондентов заявили, что в столице мало детских площадок, 24% москвичей не хватает кафе и ресторанов, а 25% — воды и фонтанов в городе. 10% жителей столицы пожаловались на то, что им не хватает парковок, а 7% пожаловались на нехватку гаражей.

Большинство опрошенных, а именно 70%, положительно отозвались о создании система городского велопроката. Одобрили благоустройство города 63% респондентов, но 23% москвичей заявили, что им не нравятся расширение тротуаров, укладка плитки и посадка новых деревьев.

Строительство православных храмов одобрили 58% жителей Москвы, против высказались 16% опрошенных, а 24% респондентов заявили о своем нейтральном отношении к этой теме. Чуть более половины москвичей, а именно 54% одобрили программу реновации, против высказались 16%, а четверть жителей столицы заявили о своем нейтральном отношении. Также 54% москвичей одобрили снос павильонов и киосков, негативно к этому отнеслись 31% опрошенных. За введение платных парковок высказались 29% москвичей, против — 40%, а чуть более четверти, 26% — нейтрально.

В опросе Левада-центра приняли участие 506 человек в возрасте от 18 лет. Он был проведен на улице с 23 по 31 августа.

По данным ВЦИОМа, Москва кажется наименее привлекательным городом из-за экологической обстановки. Такое мнение высказали 78% опрошенных. По мнению респондентов, в других регионах России экология лучше. Более половины граждан России, а именно 52%, заявили о жилищных проблемах в столице, а 42% россиянин сказали, что столица может быть небезопасна для жизни.