Сирийская армия заняла стратегическую высоту на востоке Дейр-эз-Зора

Сирийская армия в ходе операции по деблокаде аэропорта Дейр-эз-Зора заняла стратегическую высоту на востоке города, передает «РИА Новости».

О взятии сирийской армией высоты Алуш, господствующей над кладбищем на востоке анклава, сообщает также сирийский военный репортер Хасан Ридда.

Сирийская армия ведет операцию по деблокаде изолированного от основных сил аэропорта города Дейр-эз-Зора, которая началась после установления прямого транспортного сообщения с городом. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) удерживают городское кладбище, которое находится между деблокированной частью анклава и окруженным аэропортом.

Город Дейр-эз-Зор на востоке Сирии находился в блокаде боевиков на протяжении трех лет. Снабжение окруженных войск и гражданского населения осуществлялось по воздуху через аэропорт Дейр-эз-Зора. В январе 2017 года после удачного наступления боевики ИГ рассекли анклав на две части и изолировали аэродром от основного очага сопротивления правительственной армии. После этого гуманитарные грузы и снабжение обороняющихся частей стало вестись с помощью парашютных систем. За время блокады анклав отбил три крупных наступления ИГ, однако территория, подконтрольная сирийскому правительству, уменьшилась в несколько раз. В частности, боевики ИГ заняли господствующую над городом высоту Тель-Крум, что сделало невозможным использование аэродрома для снабжения осажденных. ИГ заняло высоту вскоре после ошибочного авиаудара коалиции США в сентябре 2016 года.

4 сентября армия Сирии при поддержке ВКС России и военных специалистов очистила дорогу Пальмира — Дейр-эз-Зор от боевиков ИГ. Сирийские правительственные силы 5 сентября прорвали блокаду и установили транспортную связь города с подконтрольными Дамаску районами страны. 7 сентября в Дейр-эз-Зор прибыл первый гуманитарный конвой с грузом медикаментов и продовольствия для гражданского населения.