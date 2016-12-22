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«ВКонтакте» оказалась пятым по популярности сайтом на Украине
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«ВКонтакте» оказалась пятым по популярности сайтом на Украине
Общество, 19:37
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«ВКонтакте» оказалась пятым по популярности сайтом на Украине

Российская социальная сеть «ВКонтакте» остается в пятерке самых популярных сайтов на Украине. Об этом сообщает международная консалтинговая компания в сфере интернет-коммерции Gemius.

Как говорится в исследовании, несмотря на блокировку, российская социальная сеть замыкает пятерку наиболее посещаемых сайтов на Украине. По данным Gemius, за август украинская аудитория «ВКонтакте» превысила 6,4 млн пользователей. Всего «ВКонтакте» посещали 33% украинских пользователей ПК. Обошли «ВКонтакте» Google, YouTube, Facebook и сайт Приватбанка.

Данный рейтинг описывает интернет-аудиторию в 30 странах региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Как поясняет компания Gemius, исследование направлено на изучение количества и демографического профиля интернет-пользователей региона.

Неудобный интернет: почему Украине пригодился российский опыт запретов
Мнение

Президент Украины Петр Порошенко 17 мая ввел санкции против ряда российских компаний, соцсетей и физических лиц. Поводом для санкций стало обвинение СБУ в отношении российских IT-компаний в передаче данных украинцев российским спецслужбам. В частности, сервис «Яндекс.Пробки» заподозрили в передаче данных для «планирования российского наступления». Теперь в стране запрещен доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сервисам «Яндекса» и Mail.ru. В конце мая в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе прошли обыски. 1 июня компания закрыла свои представительства в стране.

16 июня «ВКонтакте» также закрыла свой офис в Киеве. В конце июня Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте», несмотря на поданную на его имя петицию. Тем не менее тогда же стало известно, что заблокированные на Украине российские сайты начали восстанавливать свой трафик.

Теги: Украина , «ВКонтакте»
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