«ВКонтакте» оказалась пятым по популярности сайтом на Украине

Российская социальная сеть «ВКонтакте» остается в пятерке самых популярных сайтов на Украине. Об этом сообщает международная консалтинговая компания в сфере интернет-коммерции Gemius.

Как говорится в исследовании, несмотря на блокировку, российская социальная сеть замыкает пятерку наиболее посещаемых сайтов на Украине. По данным Gemius, за август украинская аудитория «ВКонтакте» превысила 6,4 млн пользователей. Всего «ВКонтакте» посещали 33% украинских пользователей ПК. Обошли «ВКонтакте» Google, YouTube, Facebook и сайт Приватбанка.

Данный рейтинг описывает интернет-аудиторию в 30 странах региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Как поясняет компания Gemius, исследование направлено на изучение количества и демографического профиля интернет-пользователей региона.

Президент Украины Петр Порошенко 17 мая ввел санкции против ряда российских компаний, соцсетей и физических лиц. Поводом для санкций стало обвинение СБУ в отношении российских IT-компаний в передаче данных украинцев российским спецслужбам. В частности, сервис «Яндекс.Пробки» заподозрили в передаче данных для «планирования российского наступления». Теперь в стране запрещен доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сервисам «Яндекса» и Mail.ru. В конце мая в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе прошли обыски. 1 июня компания закрыла свои представительства в стране.

16 июня «ВКонтакте» также закрыла свой офис в Киеве. В конце июня Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте», несмотря на поданную на его имя петицию. Тем не менее тогда же стало известно, что заблокированные на Украине российские сайты начали восстанавливать свой трафик.