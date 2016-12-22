Бывший полицейский под Воронежем получил 11 лет за торговлю наркотиками
Общество, 18:52
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Бывший полицейский под Воронежем получил 11 лет за торговлю наркотиками
Суд приговорил бывшего сотрудника полиции в Воронежской области к 11 годам колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на полгода за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России.
Суд установил, что в 2016 году полицейский неоднократно продавал наркотики бывшему заключенному. Работника органов правопорядка задержали сотрудники УФСБ России по Воронежской области во время «проверочной закупки». Он пытался скрыться с места преступления на машине. Сотрудникам УФСБ пришлось стрелять по колесам, чтобы его остановить.
Обвиняемый не признал свою вину. По результатам проверки его уволили из полиции.