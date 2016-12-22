В центре Киева взорвался автомобиль, сообщает телеканал «112 Украина».

ЧП произошло в районе Бессарабской площади между улицами Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль полностью уничтожен. По данным телеканала, находившуюся в машине женщину доставили в больницу. Отмечается, что точных данных о числе пострадавших в настоящее время нет. По словам очевидцев, в машине в момент взрыва было несколько человек, в том числе ребенок.

Видео: 112 Украина / YouTube

«Нами получена информация, что произошел взрыв на Бессарабской площади — сейчас на место выехала оперативно-следственная группа, но еще не прибыла. Поэтому детальной информацией не владеем», — рассказал РБК дежурный пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины в Киеве. «По нашей информации, один человек погиб, но мы еще уточняем информацию. Наши спасатели сейчас работают на месте», — рассказал дежурный пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным телеканала ТСН, машина была с грузинскими номерами.

Также поврежденным оказался еще один автомобиль, припаркованный неподалеку. На месте происшествия работает полиция.