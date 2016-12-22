Путин пожал руку роботу в Перми

Владимир Путин (Фото: Марат Абулхатин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пожал руку полутораметровому роботу во время посещения предприятия «Эр-Телеком Холдинг» в Перми. Об этом сообщает ТАСС.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович», — поприветствовал робот российского президента. После приветствия Путин поздоровался с роботом за руку.

Видео: Вести FM

Как рассказал представитель «Эр-Телеком Холдин», все компоненты для робота были изготовлены в Перми, в том числе пластик, механика и аккумуляторы. Кроме того, Путина пригласили на финал «Битвы роботов», которая пройдет в Пермском крае.

Также Путину продемонстрировали разделенный надвое экран, в левой части которого было показано изображение, транслирующееся по интернету с небольшой скоростью, а в правой части — со скоростью 250 Мбит/с. «Разница заметна, конечно», — заметил Путин. На экране показывали в прямом эфире мосты в Петербурге. «Вы видите Дворцовый мост, а это...» — собеседник президента замолчал. «Это — лейтенанта Шмидта», — озвучил название моста Путин.

Российского лидера ознакомили с программным обеспечением, которое было разработано в Перми. Одна из компаний предложила ПО, которое позволит анализировать государственные закупки и блокчейн для организации тендеров.

В середине июля Путин заявлял, что машины «рано или поздно заменят людей на рабочих местах». Он говорил, что российское государство должно принять меры для предотвращения негативных социальных последствий, которые могут возникнуть из-за такой замены. Российский лидер подчеркнул необходимость подумать о том, где и как будут работать люди, которых заменят машины.