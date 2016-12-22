В Балашихе возбудили дело из-за обрушения стены кинотеатра

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ по факту обрушения стены кинотеатра в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Дело открыли по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Следователи установили, что часть несущей стены кинотеатра обрушилась около 11:00 мск при проведении строительно-монтажных работ в здании. В результате обрушения пострадал ребенок 2010 года рождения. Врачи скорой помощи госпитализировали его с черепно-мозговой травмой и множественными открытыми переломами костей правой и левой стопы. Помимо него в медучреждение доставили двух пострадавших при обрушении взрослых потерпевших. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Заместитель главного врача Балашихинской ЦРБ Александр Капериз заявил «РИА Новости», что пострадавшего ребенка ​перевезли на лечение в Москву. По словам врача, у взрослых пострадавших — закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и поверхностные ушибы.

Утром 8 сентября у здания бывшего кинотеатра «Союз» в Балашихе обрушилась часть стены. В результате ЧП пострадали, по разным данным, от семи до десяти человек, включая ребенка. Позже в пресс-службе городской администрации сообщили, что кинотеатр снесут.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Балашихи Камалутдин Имамаев заявил «РИА Новости», что кинотеатр реконструировали незаконно, так как разрешение на строительные работы заказчик — ООО «Стройзаказ-К» — мог получить не раньше чем через два месяца.