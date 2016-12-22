В Кольском заливе произошел разлив нефти

В Кольском заливе обнаружено нефтяное пятно, которое сдвигается в сторону Мурманска, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«В районе дома № 10 по улице Привокзальной в городе Кола Мурманской области сброшены жидкие материалы нефтепродуктов, в результате чего на поверхности водного объекта образовалось нефтяное пятно, которое в период отлива сместилось в сторону Мурманска», — говорится в сообщении ведомства.

Как выяснили специалисты, источник разлива нефтепродуктов расположен в 8 м от берега на глубине 2 м — там установлена металлическая труба, прикрытая металлическим листом, загрязнение от которых тянутся на 100 м. Визуально установлено наличие на водном объекте нефтяной пленки на площади 360 кв. м, заключили в прокуратуре. Следователи проводят проверку по факту случившегося сброса нефтепродуктов.

Вопрос о возбуждении уголовного по ст. 250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения) пока не решен, материалы проверки направлены в полицию города Кола.