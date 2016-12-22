Сирия отказалась признать выводы ООН о причастности к химатаке в Идлибе

Сирийское правительство отказалось признать свою причастность к использованию химоружия, в том числе к инциденту в поселке Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшему в апреле 2017 года. Об этом сообщает Reuters.

В опубликованном 6 сентября докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, правительство президента страны Башара Асада обвинили в многократном использовании химического оружия после 2013 года, включая инцидент в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года. Согласно выводам авторов доклада, сирийские власти как минимум 20 раз использовали химическое оружие, от которого погибли в основном мирные жители.

Наиболее опасным из описанных случаев названа химическая атака в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года, когда, по мнению комиссии, по мирному населению был нанесен авиаудар с применением зарина.

Инцидент в населенном пункте Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб произошел 4 апреля. В результате химической атаки погибли более 80 человек, включая 11 детей. США обвинили правительство Асада в применении химического оружия против мирных жителей. Американский флот в ответ нанес ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Власти США объяснили этот акт тем, что именно с этого аэродрома вылетел самолет, который провел химическую атаку. Дамаск отказался признавать свою причастность к инциденту в Хан-Шейхуне. Эксперты ООН посетили Сирию для расследования инцидента в середине августа.

В августе 2013 года ООН обвинила сирийское правительство в применении отравляющих веществ. Согласно резолюции СБ ООН, принятой в сентябре 2013 года, в 2014 году было вывезено 1200 т химических веществ. В операции по вывозу сирийского химоружия и его утилизации принимало участие девять государств. Сообщения о применении всеми сторонами конфликта химоружия, тем не менее, продолжили поступать. МИД России вслед за официальным Дамаском в начале августа 2017 года обвинил страны Запада в поставке отравляющих веществ боевикам оппозиции. В конце августа российские военные отчитались об уничтожении всего химоружия в Сирии.