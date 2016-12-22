Урагану «Хосе» над Атлантикой присвоили четвертую категорию опасности

Урагану «Хосе», который бушует над Атлантическим океаном, была присвоена четвертая категория опасности по пятибалльной шкале. Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов, передает Reuters.



По данным метеорологов, ураган на данный момент находится в 700 км к юго-востоку от Северных Подветренных островов, которые входят в группу Малых Антильских островов. Порывы ветра достигают 240 км/ч. «Хосе» движется к Карибскому бассейну. Ранее ему была присвоена третья категория опасности.

В Карибском бассейне в настоящее время бушует еще один ураган, «Ирма», который уже обрушился на французские острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. В результате погибли десять человек, 25 пострадали. Скорость ветра достигает 300 км/ч. Урагану была присвоена максимальная, пятая категория мощности. На данный момент «Ирма» движется к южному побережью США.