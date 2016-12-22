Додон назвал Запад ответственным за посылку военных Молдавии на Украину

Правительство Молдавии выполняет «любые указания заокеанских партнеров», чтобы включить армию страны в «натовскую обойму», заявил на брифинге президент республики Игорь Додон. Об этом сообщает молдавское издание Point.

Он отметил, что получил новое подтверждение того, что нынешнее правительство демократов выполняет «любые указания заокеанских политических партнеров». Целью этих указаний глава государства назвал «включение молдавской армии в натовскую обойму, пусть даже и на неофициальном уровне», а также использование ее вооруженных сил в «возможных противостояниях геополитического характера». «Чтобы удовлетворить натовских генералов и обойти запрет главнокомандующего, правительство пошло на уловки, отправив военных якобы на стажировку», — заявил Додон.

Как передает молдавское издание Omega, президент отметил, что Молдавия — «нейтральная страна» и не будет участвовать в учениях НАТО. «Покончено с интерпретациями — стажировки, военные учения и так далее. Хватит. Ничего не хочу блокировать, но не позволю нарушать Конституцию и закон», — заключил глава государства.

Президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами Молдавии Игорь Додон 7 сентября пообещал наказать ответственных за посылку молдавских военных на совместные с НАТО учения на Украине. В опубликованном 7 сентября президентском декрете он отменил обнародованное в ночь с 6 на 7 сентября распоряжение правительства, которое разрешило посылку молдавского контингента на учения НАТО Rapid Trident в Львовской области. Своими действиями правительство отменило запрет Додона от 5 сентября на использование вооруженных сил Молдавии в этих маневрах.

О том, что Украина одобрила проведение учений НАТО Rapid Trident в Львовской области, стало известно в январе. Эти маневры проходят в формате программы «Партнерство ради мира». В данных учениях, которые начались 7 сентября и продлятся до 23 сентября, участвуют представители 14 стран. Всего за 2017 год Украину должны посетить для участия в многосторонних учениях до 3 тыс. солдат НАТО вместе с техникой и вооружением. В июле украинские военные уже провели совместные с Альянсом военно-морские учения Sea Breeze-2017. В них участвовали, в частности, корабли Великобритании, Турции и Румынии. Кроме того, в августе американские военные специалисты начали постройку оперативного центра в Очакове для ВМС Украины.